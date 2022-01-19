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Раскрыто заказное убийство российского бизнесмена 12-летней давности

Под Санкт-Петербургом задержали киллера, расправившегося с бизнесменом в 2010 году

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Ленинградской области раскрыли убийство бизнесмена, совершенное 12 лет назад. Подробности дела сообщает «Фонтанка.ру».

Тело 50-летнего предпринимателя нашли в канаве у проселочной дороги, соединяющей деревни Капорское и Иннолово, в 2010 году. Эксперты установили, что мужчину задушили. Тогда дело так и не удалось раскрыть. Вновь к работе над материалами удалось вернуться в 2021 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет.

Следователи установили, что у супруги погибшего на момент совершения преступления был любовник. Когда официальный муж стал мешать паре, его решили устранить. Роль киллера за 300 тысяч рублей согласился взять на себя знакомый возлюбленных из деревни под Санкт-Петербургом.

Жертве его представили как мастера по ремонту. За месяц знакомства киллеру удалось втереться в доверие к бизнесмену. Однажды после работы он пригласил предпринимателя к себе в гараж и задушил удавкой. Тело он вывез в автомобиле жены и сбросил в канаву.

Из всех фигурантов дела выжить удалось только исполнителю убийства. 18 января его задержали на двое суток. Оба заказчика преступления уже скончались.

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Мария Рубникович
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