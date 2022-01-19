Белый дом призвал Москву принять решение по европейской безопасности

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Америка, Россия и ЕС могут прийти к взаимопониманию в вопросах европейской безопасности. Об этом он сказал в интервью изданию Foreign Policy.

Салливан призвал Москву принять решение, чтобы стороны могли достичь прогресса в переговорах. «С моей точки зрения, существуют возможности для значительного прогресса в разрешении путем дипломатии важнейших вопросов европейской безопасности, которые заслуживают тщательного рассмотрения», — отметил он. По словам Салливана, США, Россия, НАТО, ЕС и другие партнеры в Европе могут сесть за стол переговоров, проработать их и прийти к взаимопониманию.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон допустил отключение России от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций. «Никакой вариант не снят с рассмотрения», — уточнила она. Псаки добавила, что сейчас США продолжают консультации с европейскими партнерами по поводу ответных мер в случае агрессии России против Украины.