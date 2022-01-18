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В США назвали действенный рычаг давления на Россию

Псаки: остановка «Северного потока-2» является действенным рычагом влияния на Россию

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Возможность остановки трубопровода «Северный поток-2» является действенным рычагом влияния на Россию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

Она напомнила, что сертификация проекта в настоящее время остановлена. По словам Псаки, с помощью данного инструмента власти США могут оказывать давление на Москву в ситуации вокруг Украины.

Ранее Белый дом допустил, что Россию все-таки отключат от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций. Как отметила Псаки, в настоящее время США продолжают консультации с европейскими партнерами по поводу ответных мер в случае агрессии России против Украины.

Ксения Назарова
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