Названы последствия для россиян от заморозки «Северного потока-2»

Простой «Северного потока-2» может обернуться потерей доходов бюджета России и подорожанием газа внутри страны, если в течение года ситуация не изменится. Такие последствия назвали эксперты, опрошенные «Российской газетой».

Заморозка газопровода сделает наращивание производства сжиженного природного газа (СПГ) и развитие газохимии единственными вариантами реализации экспортного потенциала, отметил консультант VYGON Consulting Иван Тимонин. Неясность по поводу сроков запуска «Северного потока-2» влияет на динамику развития российской СПГ-индустрии, уверен он.

Бурное развитие отрасли СПГ и газохимии в настоящее время возможно только за счет нынешних налоговых льгот, отмечает издание. Снижение доходов от экспорта трубопроводного газа создаст сложности для субсидирования более низких внутренних цен на газ, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер выразил уверенность, что запуск газопровода произойдет в течение 2022 года. Эксперт подчеркнул, что после запуска «Северного потока-2» можно будет наблюдать стабилизацию цен на газ.

В середине декабря глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Йохен Хоманн заявил, что регулятор вряд ли сможет сертифицировать газопровод в первом полугодии 2022 года. С точки зрения строительства «Северный поток-2» полностью готов к эксплуатации. Обе нитки заполнены техническим газом.