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Посольство России назвало США способ доказать свою приверженность дипломатии

Посольство России призвало США отказаться от поставок оружия на Украину ради дипломатии

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Посольство России в США назвало Вашингтону способ доказать свою приверженность дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в официальном Facebook-аккаунте.

Согласно сообщению дипмиссии, Соединенные Штаты должны подтвердить приверженность дипломатии, отказавшись от планов по поставкам новых партий вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские дипломаты также отметили, что Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на Киев, чтобы убедить украинские власти прекратить саботаж Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что США пообещали в ближайшие недели поставить Украине новую партию военной помощи для укрепления обороноспособности страны. По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента, в 2021 году Вашингтон поставил Киеву больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. «Я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели их запланировано еще больше. Стоит России вторгнуться на Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами», — сказала представитель Госдепа.

Марина Совина
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