В российском городе отказались от перевода на дистант школ из-за «минирования»

В Красноярске отказались переводить на дистанционный режим школы и детсады после угроз о минировании. Об этом сообщается на официальном сайте администрации российского города.

Уточняется, что в Красноярске на протяжении пяти рабочих дней, начиная с 13 января, регистрировали сигналы о минировании образовательных и дошкольных учреждений.

Кроме того, в среду, 19 января, аналогичные угрозы поступали о минировании церквей и железнодорожной станции.

Ранее в политехнический колледж в Керчи поступило сообщение с угрозой минирования, студентов и сотрудников образовательного учреждения эвакуировали. Всего из керченского колледжа эвакуировали 916 студентов и 127 сотрудников. Анонимные сообщения с угрозами поступили по электронной почте.