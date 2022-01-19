В керченский колледж поступило сообщение о минировании

В политехнический колледж в Керчи поступило сообщение с угрозой минирования, студентов и сотрудников образовательного учреждения эвакуировали. Об этом сообщили в региональном Минобразования, передает РИА Новости.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», всего из керченского колледжа эвакуировали 916 студентов и 127 сотрудников. Анонимные сообщения с угрозами поступили по электронной почте.

На месте работают представители администрации города, Росгвардия, сотрудники МЧС и полиции, а также кинологи.

В октябре 2018 года в керченском политехническом колледже произошла стрельба — тогда 18-летний студент Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл огонь. Он убил 20 человек и покончил с собой, более 70 человек пострадали.