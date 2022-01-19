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Массовую драку мигрантов на парковке ТЦ в Москве сняли на видео

В Москве на парковке ТЦ «Авиапарк» сняли на видео массовую драку мигрантов

В Москве на парковке торгового центра «Авиапарк» сняли на видео массовую драку мигрантов, в которой участвовало более десяти человек. Кадры публикует «Говорит Москва».

На них видно, как один мужчина избивает лежащего на асфальте человека. Впоследствии к нему присоединяются другие участники потасовки и бьют пострадавшего ногами. Драка сопровождается громкими криками.

Инцидент произошел вечером во вторник, 19 января. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее выходцы из Узбекистана и Киргизии устроили массовую драку в Текстильщиках в Москве в новогоднюю ночь. Причиной потасовки стала личная неприязнь, три человека получили тяжелые ножевые ранения.

Анастасия Шейкина
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