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Мигранты устроили массовую драку в Москве в новогоднюю ночь

«Интерфакс»: выходцы из Узбекистана и Киргизии устроили массовую драку в Текстильщиках

Кадр: Telegram-канал 112

Выходцы из Узбекистана и Киргизии устроили массовую драку в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, конфликт между мигрантами произошел в новогоднюю ночь на улице Грайвороновской. По предварительным данным, причиной потасовки стала личная неприязнь. Всего в драке приняли участие три гражданина Узбекистана и десять граждан Киргизии. В результате три человека получили тяжелые ножевые ранения.

Как уточнил источник, полицейским удалось задержать девятерых участников конфликта, все они являются уроженцами Киргизии. В отношении них были составлены административные протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ (часть 3 статьи 18.8 КРФоАП).

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла ночью 1 января в Новой Москве. Отмечалось, что потасовка случилась в районе Саларьево на юго-западе столицы и переросла в поножовщину. В результате три человека получили ранения, один из пострадавших был госпитализирован.

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Варвара Кошечкина
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