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В Москве произошла массовая драка в новогоднюю ночь

«112»: в Новой Москве произошла массовая драка во время празднования Нового года

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ночью в Новой Москве произошла массовая драка во время празднования Нового года. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как уточняет РЕН ТВ, потасовка случилась в районе Саларьево на юго-западе столицы и переросла в поножовщину. В результате три человека получили ранения, один из пострадавших был госпитализирован.

Причины конфликта не уточняются.

29 декабря прошлого года сообщалось, что в Московской области школьники устроили массовую драку. Чтобы разнять учащихся, на место пришлось вызвать полицейских. Инцидент произошел в учебном заведении Раменского на улице Гурьева.

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Варвара Кошечкина
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