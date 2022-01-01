В Москве произошла массовая драка в новогоднюю ночь
«112»: в Новой Москве произошла массовая драка во время празднования Нового года
Ночью в Новой Москве произошла массовая драка во время празднования Нового года. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Как уточняет РЕН ТВ, потасовка случилась в районе Саларьево на юго-западе столицы и переросла в поножовщину. В результате три человека получили ранения, один из пострадавших был госпитализирован.
Причины конфликта не уточняются.
29 декабря прошлого года сообщалось, что в Московской области школьники устроили массовую драку. Чтобы разнять учащихся, на место пришлось вызвать полицейских. Инцидент произошел в учебном заведении Раменского на улице Гурьева.