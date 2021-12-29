В Подмосковье из-за массовой драки школьников пришлось вызвать полицию

В Московской области школьники устроили массовую драку. Чтобы разнять учащихся, на место пришлось вызвать полицейских. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД.

Инцидент произошел в учебном заведении Раменского на улице Гурьева. «Сотрудники полиции незамедлительно прибыли в учебное заведение, где установили четырех участников инцидента. Они являются учениками данного образовательного учреждения», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что личности еще троих участников конфликта сейчас устанавливаются. На данный момент информации о пострадавших нет. В школе №21 изданию заявили, что никакой драки не было.

В Дагестане массовая драка с участием нескольких десятков россиян ранее попала на видео. Инцидент произошел в Махачкале. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.