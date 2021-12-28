В Дагестане массовая драка с участием нескольких десятков россиян попала на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в Махачкале. По данным Telegram-канала, в потасовке участвовали около 40 человек. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

На кадрах видно, как полицейские пытаются задержать отдельных участников конфликта.

Ранее водители легковушек, которые попали в ДТП на трассе в Симферополе, устроили массовую драку. На кадрах опубликованного видеоролика видно, как десятки людей ругаются на дороге, а затем начинают бить друг друга.