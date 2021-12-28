Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Массовая драка с участием нескольких десятков россиян попала на видео

В Махачкале около 40 человек стали участниками массовой потасовки

В Дагестане массовая драка с участием нескольких десятков россиян попала на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в Махачкале. По данным Telegram-канала, в потасовке участвовали около 40 человек. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

На кадрах видно, как полицейские пытаются задержать отдельных участников конфликта.

Ранее водители легковушек, которые попали в ДТП на трассе в Симферополе, устроили массовую драку. На кадрах опубликованного видеоролика видно, как десятки людей ругаются на дороге, а затем начинают бить друг друга.

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин уволил замдиректора ФСИН Якунина
Театр Джигарханяна объединили с Театром сатиры
Эрдоган замахнулся на десятку крупнейших экономик мира
В Раду внесли законопроект о добровольном воинском учете для женщин
Собянин оценил вероятность ввода ограничений в Москве при омикроне
Система школьного образования заставила дочь священника задуматься о конце света
МИД России подвел итоги года
Блогерша раскрыла способ устранить неприятный запах в обуви
Названы лучшие игры 2021 года
Россияне бросились получать инвестиционные гражданства других стран
Доктор Комаровский назвал веский повод обратиться к психиатру
Женщина увидела себя на фото и похудела на 50 килограммов за девять месяцев
Массовая драка с участием нескольких десятков россиян попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter