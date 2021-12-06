Переросшее в массовую драку ДТП на российской трассе попало на видео

В Симферополе водители легковушек попали в ДТП и устроили массовую драку на дороге

На трассе в Симферополе водители легковушек попали в ДТП и устроили массовую драку. Видео инцидента публикует портал «Лента новостей Крыма».

На кадрах видно, как десятки людей ругаются на дороге, а затем начинают бить друг друга. По информации очевидцев, в селе Заречное под Симферополем ВАЗ протаранил Skoda. В ДТП никто не пострадал. В причинах драки разбираются сотрудники полиции.

Ранее во Владивостоке водитель российского автобуса подрался с отказавшимся покидать транспорт пассажиром.

На появившихся в сети кадрах видно, как словесный спор перерастает в драку. Прежде чем находившиеся в салоне очевидцы разняли мужчин, водитель повалил пассажира ударом ноги с прыжка. Водителя вывело из себя поведение оппонента, и он потребовал, чтобы тот вышел вон.