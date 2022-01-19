Страны ЕС не смогли определить признаки атаки России на Украину

Власти стран Европейского союза (ЕС) не могут определиться с тем, какие именно действия России в отношении Украины следует считать враждебными и какие из них станут признаком нападения на соседнее государство. Об этом пишет Financial Times.

По данным источника FT, расхождение было заметно уже на неофициальных переговорах, посвященных вопросу возможной эскалации. Они прошли 14 января во Франции.

«[Между странами] не было согласия на тему того, что такое агрессия, и между ними возникли очень большие разногласия. Некоторые хотят, чтобы [к признакам атаки] причислили все виды гибридных действий, а другие считают, что только полное вторжение может быть поводом для санкций», — отметил источник.