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Псаки заявила о возможном нападении России на Украину «в любой момент»

Пресс-секретарь Белого Дома Псаки: Россия может напасть на Украину в любой момент
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила о возможном нападении России на Украину «в любой момент». Ее слова на брифинге для журналистов передает РБК.

Как сказала Псаки, позиция США заключается в том, что у России есть два пути: дипломатический и «другой». «России самой предстоит определить, по какому пути она пойдет, и последствия будут серьезными, если они не пойдут путем дипломатии», — предупредила она, добавив, что США пока не исключают никаких мер против Москвы.

В ходе этого же выступления пресс-секретарь заявила, что Россия осуществляла подготовку к эвакуации семей своих дипломатов с Украины в конце декабря или начале января. Она также допустила отключение России от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций.

Марина Совина
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