Повар раскрыла секрет идеальной яичницы
Повар Ясмин Альсавваф посоветовала жарить яйца при температуре ниже 138 градусов
Канадский повар Ясмин Альсавваф раскрыла секрет приготовления идеальной яичницы. Об этом пишет Irish Mirror.
По словам эксперта, самая распространенная ошибка — разбивать яйца прямо на сковороду. Она посоветовала разбивать их в миску и лишь затем выливать ее содержимое на сковороду. Это гарантирует, что желтки останутся целыми.
Альсавваф рекомендует использовать сковороды с антипригарным покрытием и жарить яйца при температуре от 123 до 137 градусов. В противном случае они начнут лопаться и коричневеть до того, как прожарятся в середине.
Ранее популярный британский шеф-повар Джеймс Мартин посоветовал не хранить яйца в холодильнике. По его мнению, там они пропитываются запахом продуктов, которые лежат на соседних полках.