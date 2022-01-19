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Повар раскрыла секрет идеальной яичницы

Повар Ясмин Альсавваф посоветовала жарить яйца при температуре ниже 138 градусов

Фото: Shutterstock

Канадский повар Ясмин Альсавваф раскрыла секрет приготовления идеальной яичницы. Об этом пишет Irish Mirror.

По словам эксперта, самая распространенная ошибка — разбивать яйца прямо на сковороду. Она посоветовала разбивать их в миску и лишь затем выливать ее содержимое на сковороду. Это гарантирует, что желтки останутся целыми.

Альсавваф рекомендует использовать сковороды с антипригарным покрытием и жарить яйца при температуре от 123 до 137 градусов. В противном случае они начнут лопаться и коричневеть до того, как прожарятся в середине.

Ранее популярный британский шеф-повар Джеймс Мартин посоветовал не хранить яйца в холодильнике. По его мнению, там они пропитываются запахом продуктов, которые лежат на соседних полках.

Олег Парамонов
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