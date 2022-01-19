Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиян по прилете в Египет будут тестировать на COVID-19

С 22 января все россияне, въезжающие в Египет, обязаны пройти тестирование на COVID-19

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Власти Египта ужесточили правила въезда для российских туристов из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу туроператора «Интурист».

Согласно новым правилам, с 22 января въезжающие в страну путешественники, включая россиян, обязаны пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту прибытия. «Вечером 18 января мы получили рассылку от нашего перевозчика Azur Air с информацией о том, что с 22 января всех туристов будут тестировать по прилету в Египет», — рассказали в компании и добавили, что те, у кого будет выявлено заболевание, отправятся на пятидневный карантин в обсерватор.

При этом в пресс-службе отметили, что в присланном документе многое не уточнено. Например, неясно, будет ли исследование платным или бесплатным и обязаны ли его проходить дети. «Ждем подтверждающую информацию, но всем туристам нужно быть готовыми к тому, что с 22 числа всех начнут тестировать», — подчеркнул представитель туроператора.

Ранее в январе эксперты туротрасли предупредили российских путешественников о «запредельной» стоимости путевок в Египет весной. Так, стало известно, что цены на отдых в республике на майские праздники резко выросли по сравнению с Новым годом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Казахстана высказался о причастности Назарбаева к протестам
Российский врач назвала условие для принятия жаропонижающих средств при омикроне
Угрожавшее России китайское такси провело сокращения
В России прокомментировали заявление Канады о погибших солдатах Украины
Девушка познакомила бойфренда с братом и узнала внезапную правду о возлюбленном
Химическое загрязнение превысило «планетарную границу»
Газ для России стал важнее нефти
Власти Подмосковья вслед за Москвой продлили ограничения
Постоялец московского отеля изнасиловал уборщицу
От Илона Маска захотели получить миллиарды
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter