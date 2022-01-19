Россиян по прилете в Египет будут тестировать на COVID-19

Власти Египта ужесточили правила въезда для российских туристов из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу туроператора «Интурист».

Согласно новым правилам, с 22 января въезжающие в страну путешественники, включая россиян, обязаны пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту прибытия. «Вечером 18 января мы получили рассылку от нашего перевозчика Azur Air с информацией о том, что с 22 января всех туристов будут тестировать по прилету в Египет», — рассказали в компании и добавили, что те, у кого будет выявлено заболевание, отправятся на пятидневный карантин в обсерватор.

При этом в пресс-службе отметили, что в присланном документе многое не уточнено. Например, неясно, будет ли исследование платным или бесплатным и обязаны ли его проходить дети. «Ждем подтверждающую информацию, но всем туристам нужно быть готовыми к тому, что с 22 числа всех начнут тестировать», — подчеркнул представитель туроператора.

Ранее в январе эксперты туротрасли предупредили российских путешественников о «запредельной» стоимости путевок в Египет весной. Так, стало известно, что цены на отдых в республике на майские праздники резко выросли по сравнению с Новым годом.