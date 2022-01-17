Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Стало известно о «запредельной» стоимости путевок в Египет на майские праздники

TourDom: ценник на отдых в Египте весной резко вырос по сравнению с новогодним

Фото: Shutterstock

Эксперты туристической отрасли предупредили российских путешественников о «запредельной» стоимости путевок в Египет весной. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

Так, стало известно, что цены на отдых в республике на майские праздники резко выросли по сравнению с Новым годом. «Я на этот период забронировала отель Sentido Reef Oasis Senses Aqua Park Resort категории пять звезд на троих взрослых и одного ребенка на восемь дней за 480 тысяч рублей», — рассказала турагент Наталья Котельникова, добавив, что для Египта это «запредельная» стоимость.

Специалист отметила, что цена данной гостиницы в конце 2021 года на зимние праздники на десять дней составляла 227 тысяч рублей на двоих, при этом, если сейчас бронировать отель на конец апреля — начало мая, отдых обойдется путешественникам почти на 100 тысяч рублей дороже.

Материалы по теме:
«Вечерняя стрельба — обыденное явление» Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
30 января
Египетская сила Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Египетская силаЧудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
24 декабря

Слова коллеги подтвердила турагент Татьяна Якунина. «На весну, особенно на майские, цены на хорошие отели в Шарм-эль-Шейхе — на уровне Доминиканы. Продавать невозможно, — заявила эксперт. — Была пара запросов, но люди в шоке».

Ранее в январе сообщалось, что россияне начали массово бронировать отдых на майские праздники. Так, по информации специалистов туристической индустрии, за первый неполный месяц 2022 года глубина продаж туров в Турцию на майские каникулы уже составила 2 процента. Следом идет Египет — 15 процентов и российские курорты 8 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Германии объяснила приостановку сертификации «Северного потока-2»
Суд поставил точку в истории с прожившей пять лет в московской клинике девочкой
Поставки «Газпрома» в Европу рухнули почти в два раза
В Дагестане посчитали оправданным упоминание национальности хулиганов в СМИ
Дина Саева снялась в оголяющем грудь наряде и вызвала споры в сети
Пьяный россиянин проспал проехавший над ним поезд
Защита обжалует арест одного из предполагаемых хакеров REvil
В Петербурге суд запретил видео со сжигающим Библию Мэрилином Мэнсоном
В Германии выступили за оживление «нормандского формата» в скором времени
Экс-глава спецслужб Казахстана допустил болезнь или смерть Назарбаева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter