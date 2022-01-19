Евросоюз обвинили в нарушении принципов демократии

Депутат Европейского парламента от правящей партии Польши «Право и справедливость» Иоахим Брудзиньский в эфире Польского телевидения обвинил Евросоюз (ЕС) в нарушении принципов демократии. Об этом пишет РИА Новости.

Политик заявил, что европейские чиновники с помощью штрафов хотят свергнуть правительство Польши. По его словам, Европейская комиссия (ЕК) и евродепутаты считают себя «большими демократами», однако для них демократия заключается в том, что в странах-членах ЕС могут править все политические партии, если являются партиями брюссельского истэблишмента. «Если тотальной оппозиции не удалось свергнуть наше правительство, то применяются незаконные средства», — сказал он.

Брудзиньский добавил, что средства из штрафов, которые были наложены на Польшу, не пойдут в бюджет Чехии, с которой Варшава имеет спор о функционировании угольной шахты «Туров». Он уверен, что средства будут отправлены на счета ЕК.

«Если Европейская комиссия таким образом хочет поправить свой бюджет за счет граждан Польши, то возникает вопрос, есть ли это еще Европейский союз Роберта Шумана, Конрада Аденауэра, или это Европейский союз Франса Тиммерманса и Урсулы фон дер Ляйен», — отметил он.

27 октября суд ЕС наложил на Польшу штраф в размере одного миллиона евро в сутки из-за отказа Варшавы упразднить дисциплинарную палату Верховного суда. В ЕС посчитали, что действие этого органа подрывает независимость судебной власти в польском государстве.

21 сентября ЕС потребовал от Польши выплачивать каждый день по 500 тысяч евро за отказ от закрытия угольной шахты «Туров». Эту сумму Варшава должна вносить до официального прекращения работы шахты. Согласно позиции Брюсселя, шахта наносит вред экологической системе соседней Чехии.