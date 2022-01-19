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В России сочли бесполезным обсуждение безопасности с Европой

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает бесполезным обсуждение безопасности с Европой. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, обсуждать проекты по гарантиям безопасности придется с США и НАТО, так как в Европе никто не высказывался ни за, ни против. «Каких-либо конкретных высказываний по проектам договора никто не делал, обсуждать их, скорее всего, придется в формате с американцами и с натовцами», — отметил он.

Гаврилов добавил, что главный разговор будет идти между российской и американской сторонами. «Все остальные государства-участники как ОБСЕ, так и НАТО, как мне кажется, будут воспринимать рекомендации американцев, а американцы будут учитывать наши пожелания», — подчеркнул он.

19 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Америка, Россия и ЕС могут прийти к взаимопониманию в вопросах европейской безопасности. От имени Белого дома Салливан призвал Москву принять решение, чтобы стороны могли достичь прогресса в переговорах.

Марина Совина
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