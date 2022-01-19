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Волочкова прокомментировала скандал в самолете

Балерина Анастасия Волочкова объяснилась по поводу скандала в московском Шереметьево
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала скандал, который случился в аэропорту Шереметьево, пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, балерина, вернувшаяся из отпуска в Москву, заявила, что ее доставили в полицию не из-за маски. «Меня задержали за то, что я ребенку уступила место в самолете», — объяснила она повод и уточнила, что маску всегда носит с собой.

Ранее сообщалось, что артистка на протяжении шести часов полета скандалила со стюардами из-за отказа надеть защитную маску. Mash утверждает, что Волочкова находилась в нетрезвом виде. Спутник балерины добавил, что та сидела и пила кофе без средств защиты, и это стало причиной скандала. По прилету в столичный аэропорт ее ждал наряд полиции.

Марина Совина
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