Волочкова прокомментировала скандал в самолете

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала скандал, который случился в аэропорту Шереметьево, пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, балерина, вернувшаяся из отпуска в Москву, заявила, что ее доставили в полицию не из-за маски. «Меня задержали за то, что я ребенку уступила место в самолете», — объяснила она повод и уточнила, что маску всегда носит с собой.

Ранее сообщалось, что артистка на протяжении шести часов полета скандалила со стюардами из-за отказа надеть защитную маску. Mash утверждает, что Волочкова находилась в нетрезвом виде. Спутник балерины добавил, что та сидела и пила кофе без средств защиты, и это стало причиной скандала. По прилету в столичный аэропорт ее ждал наряд полиции.