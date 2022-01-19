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Волочкова устроила скандал в самолете

Балерина Анастасия Волочкова поскандалила из-за маски в самолете с Мальдивских островов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете во время перелета с Мальдивских островов в Москву. Об этом сообщает StarHit.

По информации издания, артистка на протяжении шести часов полета скандалила со стюардами из-за отказа надеть маску. «Цирк продолжался долго. Мы даже переживали, что самолет посадят в каком-нибудь другом городе», — рассказала одна из очевидиц.

Mash утверждает, что Волочкова находилась в нетрезвом виде. Спутник балерины добавил, что та сидела и пила кофе без маски, это и стало причиной скандала.

По прилету в столичный аэропорт Шереметьево Волочкову ждал наряд полиции.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Волочкову выселили из турецкого отеля из-за неадекватного поведения после употребления алкогольных напитков. Как рассказали очевидцы, в один из вечеров балерина напилась и начала грубить персоналу и нецензурно выражаться в адрес других отдыхающих, среди которых были дети.

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Марина Совина
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