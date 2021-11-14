Пьяную Волочкову выселили из отеля в Турции

Российская балерина Анастасия Волочкова напилась в Турции и была выселена из отеля

Российскую балерину Анастасию Волочкову выселили из турецкого отеля из-за неадекватного поведения после употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает НТВ.

Как рассказали очевидцы, в один из вечеров Волочкова напилась и начала грубить персоналу и нецензурно выражаться в адрес других отдыхающих, среди которых были дети. Постояльцы начали снимать действия балерины на видео и выкладывать их в социальные сети.

По словам модели и певицы Анны Калашниковой, которая присутствовала при происходящем, Волочкова приехала в Турцию на международный конгресс в качестве приглашенной звезды. «Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может, перебрала и вела себя немного странно», — заявила она.

Ранее в ноябре пьяный россиянин, возвращающийся домой после отпуска в Египте, ударил восьмилетнего ребенка во время полета. Инцидент произошел на рейсе ZF-690 из Шарм-эш-Шейха в Астрахань. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар в плечо ребенку.