Пьяный россиянин ударил ребенка во время полета из Египта

На рейсе ZF-690 из Шарм-эш-Шейха в Астрахань пьяный пассажир ударил ребенка в плечо

Пьяный пассажир, возвращающийся домой после отпуска в Египте, ударил восьмилетнего ребенка во время полета. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте.

Инцидент произошел на рейсе ZF-690 из Шарм-эш-Шейха в Астрахань. По данным телеканала, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар в плечо ребенка.

Отмечается, что дебошир также вел себя неадекватно и ругался, используя нецензурную брань. Командир воздушного судна уведомил о происходящем полицию. Подробности случившегося уточняются.

Ранее в октябре в омском аэропорту пьяного россиянина в домашнем халате сняли с рейса. Сообщалось, что 28-летний москвич, ожидая вылета в столицу, употребил спиртные напитки в кафе аэропорта и направился на посадку. Однако командир воздушного судна отказал пассажиру в полете.