Россияне напились в аэропорту из-за долгого ожидания рейса и пропустили вылет

Пара российских туристов устроила в аэропорту пьяный дебош и была отстранена от посадки на рейс. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Отмечается, что путешественники из Благовещенска напились в одном из кафе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге из-за долгого ожидания обратного рейса. Во время посадки нетрезвые 45-летние туристы начали нецензурно выражаться и устроили скандал.

Прибывшие на место транспортные полицейские приняли решение отстранить пьяных пассажиров от рейса. В итоге нарушители пропустили свой вылет и были направлены в дежурную часть, где сотрудники полиции составили административные протоколы и выписали нарушителям штраф в одну тысячу рублей.

Ранее в июле пассажиры самолета подрались из-за ручной клади и попали на видео. После посадки самолета туристы готовились покинуть лайнер, однако между двумя мужчинами возникла ссора. Один из них обвинил другого в медлительности — по его словам, тот слишком долго доставал свои вещи с верхней полки для багажа.