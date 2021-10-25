Мужчина необычно вынес пьяного друга из самолета и насмешил пользователей сети

Мужчина нашел необычный способ вынести пьяного товарища из самолета и попал на видео. Ролик появился в Instagram-аккаунте @ptencoff.

На кадрах видно, как пассажир, согнувшись в спине, спускается по трапу самолета. Мужчина тащит на себе пьяного друга и пытается удерживать равновесие на ступеньках, держась за поручни. Позади идет еще один попутчик, который контролирует, чтобы нетрезвый товарищ не свалился назад. В итоге напарник благополучно доносит приятеля до автобуса. «Вот что значит настоящий, верный друг», — так подписана публикация.

Публикация насмешила пользователей сети. «Надеюсь, что это не пилот», «Если летать, то только так», «Полет был удачным», «Когда пили вместе, а унесло одного», «Надо менять друга собутыльника на более стойкого. Спина одна, друзей много», «Что за авиакомпания? Где так наливают?», «Проблема страха перелета решена», «Друг в беде не бросит», — поиронизировали в комментариях юзеры.