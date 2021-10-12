Пьяного россиянина задержали в аэропорту после неудачной шутки

В Хабаровске пассажир заявил о «минировании» самолета и был задержан

Пассажир самолета, следовавшего из Хабаровска в Мирный (Республика Саха — Якутия), был задержан сотрудниками полиции после неудачной шутки. Об этом пишет РИА Новости.

«Рейс 541 авиакомпании "Якутия" по расписанию должен был вылететь из Хабаровска в Мирный в 09:30 утра, но задержался более чем на два часа», — заявила представитель воздушной гавани и отметила, что причиной изменения времени вылета стало сообщение одного из туристов о минировании самолета.

Собеседник агентства уточнила, что прибывшие в аэропорт экстренные службы «ничего подозрительного» на борту лайнера не обнаружили. Россиянина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали правоохранительные органы.

«Эвакуация людей из здания терминала внутренних авиалиний не потребовалась, так как самолет находился на удаленной от аэровокзала площадке», — добавила она.

Ранее в октябре пассажирка рейса авиакомпании American Airlines перепутала винтажный фотоаппарат с бомбой и настояла на экстренной посадке лайнера. Уточняется, что путешественница вместе с детьми и мужем летела из Индианаполиса в Нью-Йорк и заметила в соседнем ряду мужчину, поведение которого показалось ей подозрительным.