Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Испании в доме престарелых произошел смертельный пожар

В Испании пять человек погибли в результате пожара в доме престарелых

Фото: Nacho Doce / Reuters

В расположенном в испанском городе Монкада доме престарелых произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

Огонь вспыхнул поздно вечером 18 января. Из здания были эвакуированы 70 человек. В результате происшествия пять человек погибли, еще 11 пострадали от отравления угарным газом. Пострадавших госпитализировали.

На данный момент причина пожара не установлена.

Ранее в подмосковном Пушкино в частном доме престарелых произошел пожар. Возгорание происходило на площади 450 квадратных метров. Прокуратура Московской области начала проверку по факту возгорания.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Нефть подорожала до уровня 2014 года
Госсекретарь США прибыл на Украину
Зарплаты бюджетников захотели уравнять
Названы самые частые причины женских срывов
Российский мэр повторно заразился коронавирусом
Женщина ушла с работы, основала бизнес и заработала миллионы рублей за 10 минут
Россиянин после ссоры заживо сжег в автомобиле своего знакомого
На Украине модернизируют редкий советский вертолет
Родившийся в России индиец поделился впечатлениями о русских
В Испании в доме престарелых произошел смертельный пожар
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter