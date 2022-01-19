В Испании в доме престарелых произошел смертельный пожар

В расположенном в испанском городе Монкада доме престарелых произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

Огонь вспыхнул поздно вечером 18 января. Из здания были эвакуированы 70 человек. В результате происшествия пять человек погибли, еще 11 пострадали от отравления угарным газом. Пострадавших госпитализировали.

На данный момент причина пожара не установлена.

Ранее в подмосковном Пушкино в частном доме престарелых произошел пожар. Возгорание происходило на площади 450 квадратных метров. Прокуратура Московской области начала проверку по факту возгорания.