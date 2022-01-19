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Уличный фонарь в Крыму рухнул на голову женщине

В Симферополе уличный фонарь упал и разбил голову женщине

Кадр: Telegram-канал «Инцидент Крым и Севастополь»

В крымском Симферополе на одну из прохожих рухнул уличный фонарь. Упавший светильник разбил женщине голову. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Инцидент Крым и Севастополь».

На кадрах ролика видно, как пострадавшая без сознания лежит на земле с окровавленной головой в переулке Пионерский в районе ТЦ «Центриум». Прибывшие на место врачи скорой помощи осмотрели женщину и назначили ей амбулаторное лечение — травмы оказались незначительными.

В Telegram-канале администрации Симферополя пообещали провести проверку по делу пострадавшей, а также убедиться в безопасности других фонарных креплений в городе и при необходимости заменить аварийные конструкции.

Ранее на голову жителя Нижнего Новгорода упала глыба льда с одноэтажного дома. По версии следствия, собственник здания счищал наледь с помощью бензопилы — кусок льда откололся и рухнул на прохожего. От полученных повреждений мужчина скончался.

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Нина Ташевская
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