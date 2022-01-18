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В российском городе упавшая с крыши глыба льда убила мужчину

Житель Нижнего Новгорода погиб от упавшей на него с крыши дома глыбы льда

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Житель Нижнего Новгорода погиб от глыбы льда, которая упала на него с крыши одноэтажного дома. О произошедшем сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Инцидент случился на улице Федосеенко Сормовского района города. Уже возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

По версии следствия, собственник здания при помощи бензопилы очищал наледь, свисающую с крыши промышленного здания. В процессе работы кусок льда диаметром около одного метра откололся и упал на 56-летнего мужчину, который скончался от полученных повреждений. Следователи работают на месте происшествия и допрашивают свидетелей.

В декабре 2021 года с крыши в Санкт-Петербурге на 49-летнюю женщину упал кусок льда. Сосулька свалилась россиянке на голову, из-за чего пострадавшая оказалась в больнице. Врачи диагностировали у женщины сотрясение головного мозга, серьезный ушиб темени и гематому на лбу.

Александра Мирошникова
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