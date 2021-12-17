Упавший с крыши лед отправил россиянку в больницу

В Санк-Петербурге упавший с крыши лед отправил 49-летнюю женщину в больницу. Рядом с домом на проспекте Елизарова россиянке на голову свалился кусок сосульки, сообщает портал 78.ru.

Петербурженку госпитализировали в удовлетворительном состоянии. По словам врачей, у нее сотрясение головного мозга, серьезный ушиб темени и гематома на лбу. В тот же день упавшая с кровли наледь повредила два припаркованных автомобиля на улице Киевской, а накануне сосульки упали на улице Кирочной на голову 17-летней девушке.

Следственные органы Петербурга возбудили уголовные дела после травм горожан. Руководителей управляющих компаний и коммунальных служб призвали следить за своевременной очисткой крыш от наледи и снега.

Ранее петербуржцу удалось отсудить у коммунальщиков 600 тысяч рублей за повредивший машину лед. Инцидент произошел в феврале 2021 года на Загородном проспекте. Сотрудники управляющей компании вовремя не отгородили и не очистили опасный участок, из-за чего глыба упала на крышу автомобиля.