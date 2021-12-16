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Россиянин отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за упавший лед

Житель Санкт-Петербурга отсудил более 600 тысяч рублей за упавший на машину лед

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Житель Санкт-Петербурга отсудил у коммунальной службы города несколько сотен тысяч рублей за упавший с крыши лед — неубранная вовремя глыба повредила автомобиль россиянина, сообщает Объединенная пресс-служба местных судов.

Инцидент произошел в феврале 2021 года на Загородном проспекте — на припаркованную во дворе машину петербуржца упал лед. Он обвинил в произошедшем сотрудников организации «Жилкомсервис №2 Центрального района». По его мнению, они были ответственны за содержание здания, однако не огородили опасный участок и не предупредили горожан.

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Во время разбирательства было доказано, что коммунальщики на протяжении зимы не содержали крышу здания в порядке. Факты подтвердились материалами полиции, включая протокол осмотра места происшествия. В общей сложности в пользу мужчины взыскали более 600 тысяч рублей — 390,7 тысячи рублей в качестве возмещения ущерба, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 200,4 тысячи рублей в качестве штрафа и более 30 тысяч рублей других расходов.

Похожая ситуация произошла в 2020 году в Рязани, где жительница отсудила у собственники одного из домов более 230 тысяч рублей после того, как ее машину повредила рухнувшая с крыши наледь. Изначально ответчики попытались оспорить решение, но их жалоба осталась без удовлетворения.

Нина Ташевская
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