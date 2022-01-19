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Опекун ценой своей жизни попытался спасти провалившуюся под лед девочку

Приемный отец пытался спасти упавшую в ледяную воду десятилетнюю девочку и погиб

Фото: GoFundMe

Житель американского города Чарльстон, штат Иллинойс, ценой своей жизни попытался спасти провалившуюся под лед на пруду десятилетнюю приемную дочь. Об этом сообщает New York Post.

Утром Малайя Уайт выбежала на лед за собаками, с которыми гуляла, упала и провалилась в ледяную воду. Ее сестра Бейли побежала домой, чтобы позвать на помощь приемных родителей Билла Кроя и Карлоса Серафина.

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Законный опекун ребенка Серафин попытался спасти девочку и погиб. «Карлос прыгнул в пруд с ручкой от швабры, чтобы вытащить Малайю, но она уже была подо льдом, и он тоже провалился», — рассказала тетя девочки Аманда Билс.

Крой, который состоял в браке с Серафином, разбил лед, но не смог найти ни супруга, ни Малайю.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли провалившихся под лед людей. Девочку удалось реанимировать, ее госпитализировали в критическом состоянии. Серафин слишком много времени провел под водой и погиб.

Спасатели извлекли из пруда и трех собак, одна из которых позднее скончалась.

Билс создала страницу сбора средств в поддержку семьи на сайте GoFundMe. «Трудно выразить словами, каким героем был Карлос, как он любил свою семью и насколько был готов сделать все для них», — написала она.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток ценой собственной жизни спас друга, тонущего в Честерфилдском канале в английском шахтерском городке Стейвли, графство Дербишир. Британец боролся за жизнь в течение трех дней, но скончался.

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Алиса Дмитриева
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