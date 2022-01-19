Раскрыты подробности гибели звезды «Ганнибала» после падения в горах

Звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» Гаспар Ульель, который погиб в среду, 19 января, после падения в горах на юге Франции, при столкновении с другим лыжником был без шлема. Подробности раскрыла прокурор Альбервиля Энн Гаш агентству France Presse.

Расследованием обстоятельств гибели актера занимается прокуратура города Альбервиль.

Прокурор уточнила, что в момент столкновения на Ульеле не было шлема, хотя его наличие «не обязательно изменило бы ситуацию».

В коммюнике Гаш отмечается, что Ульель столкнулся с другим лыжником, когда повернул, чтобы присоединиться к группе друзей на другой трассе курорта. Актера на вертолете доставили в госпиталь Гренобля, второй лыжник не получил никаких травм. Смерть Ульеля констатировали в 16:00 по местному времени (18:00 по московскому) в среду.

О смерти актера стало известно ранее 19 января.

Помимо «Ганнибала: Восхождение» артист сыграл в таких фильмах, как «Париж, я люблю тебя», «Это всего лишь конец света», «Долгая помолвка» и «Месть бедняка». Он также снялся в супергеройском сериале студии Marvel «Лунный рыцарь», релиз которого запланирован в 2022 году.