Звезда «Ганнибала» умер после падения в горах

Звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» Гаспар Ульель умер после падения в горах на юге Франции. Об этом его агент сообщил изданию AFP в среду, 19 января.

Французский актер пострадал в результате инцидента во время катания на лыжах. Он был госпитализирован в госпиталь Гренобля. Подробности его смерти не раскрываются. Ульелю было 37 лет.

Об инциденте стало известно ранее в среду. Отмечалось, что артиста доставили в больницу на вертолете, он находился без сознания. Причины его падения не раскрывались.

Помимо «Ганнибала: Восхождение» артист сыграл в таких фильмах, как «Париж, я люблю тебя», «Это всего лишь конец света», «Долгая помолвка» и «Месть бедняка». Он также снялся в супергеройском сериале студии Marvel «Лунный рыцарь», релиз которого запланирован в 2022 году.