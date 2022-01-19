Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Звезда «Ганнибала» умер после падения в горах

Звезда ленты «Ганнибал: Восхождение» Гаспар Ульель умер после падения в горах
Начало событий в новости Звезда «Ганнибала» доставлен в больницу на вертолете после падения в горах

Фото: Reuters

Звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» Гаспар Ульель умер после падения в горах на юге Франции. Об этом его агент сообщил изданию AFP в среду, 19 января.

Французский актер пострадал в результате инцидента во время катания на лыжах. Он был госпитализирован в госпиталь Гренобля. Подробности его смерти не раскрываются. Ульелю было 37 лет.

Об инциденте стало известно ранее в среду. Отмечалось, что артиста доставили в больницу на вертолете, он находился без сознания. Причины его падения не раскрывались.

Помимо «Ганнибала: Восхождение» артист сыграл в таких фильмах, как «Париж, я люблю тебя», «Это всего лишь конец света», «Долгая помолвка» и «Месть бедняка». Он также снялся в супергеройском сериале студии Marvel «Лунный рыцарь», релиз которого запланирован в 2022 году.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Илья Кролевский
Комментарии отключены
Последние новости
Курс рубля взлетел
Обвиненный в изнасиловании несовершеннолетней принц Эндрю исчез из соцсетей
В Швейцарии возбудили уголовное дело о копировании данных россиянина Клюшина
Российского полицейского осудили на девять лет за сбыт наркотиков
Блинкен не передаст Лаврову письменный ответ на предложения РФ по безопасности
Названы самые популярные производители смартфонов
Продюсер рассказал о сотнях миллионов рублей «под подушкой» Градского
ЦСКА представил новичка из Турции шуткой про Наташ и удалил пост
Россиянка в минус 26 насильно окунула кричащего сына в прорубь и попала на видео
Розовые маски для сотрудников полиции стали объектом шуток в соцсетях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter