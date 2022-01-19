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Звезда «Ганнибала» доставлен в больницу на вертолете после падения в горах

Звезда ленты «Ганнибал: Восхождение» Гаспар Ульель госпитализирован после падения в горах

Фото: Globallookpress.com

Французский актер Гаспар Ульель, звезда фильма «Ганнибал: Восхождение», доставлен в больницу на вертолете после падения на горнолыжном курорте на юге Франции. Артист находится без сознания, передает BFMTV.

Актера доставили в госпиталь Гренобля. Подробности его состояния не раскрываются. Причины падения также неизвестны.

Помимо «Ганнибала: Восхождение» 37-летний Гаспар Ульель снялся в таких лентах, как «Париж, я люблю тебя», «Это всего лишь конец света», «Долгая помолвка» и «Месть бедняка». Он также играет в супергеройском сериале студии Marvel «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком, выход которого запланирован в 2022 году.

Ранее сообщалось о госпитализации актера Федора Дунаевского, известного по главной роли в фильме «Курьер». 52-летний актер упал и ударился головой при выходе из такси.

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Илья Кролевский
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