Звезду фильма «Курьер» госпитализировали в Москве

Актера Федора Дунаевского, известного по главной роли в фильме «Курьер», госпитализировали в Москве. Об этом сообщает газета «Известия».

Как стало известно, 52-летний актер упал и ударился головой при выходе из такси. В результате Дунаевский получил ссадины и закрытую черепно-мозговую травму. На данный момент звезде оказывают медицинскую помощь.

В ноябре в столице напали на российскую актрису Алину Мещерякову, известную по сериалу «Чикатило». 32-летней актрисе удалось вырваться, ударив нападавшего каблуком, и скрыться в подъезде.