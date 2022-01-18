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Звезду фильма «Курьер» госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали актера Федора Дунаевского, он получил черепно-мозговую травму

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press

Актера Федора Дунаевского, известного по главной роли в фильме «Курьер», госпитализировали в Москве. Об этом сообщает газета «Известия».

Как стало известно, 52-летний актер упал и ударился головой при выходе из такси. В результате Дунаевский получил ссадины и закрытую черепно-мозговую травму. На данный момент звезде оказывают медицинскую помощь.

В ноябре в столице напали на российскую актрису Алину Мещерякову, известную по сериалу «Чикатило». 32-летней актрисе удалось вырваться, ударив нападавшего каблуком, и скрыться в подъезде.

Марина Совина
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