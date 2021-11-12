На актрису сериала «Чикатило» напали возле ее дома в Москве

На российскую актрису Алину Мещерякову, известную по сериалу «Чикатило», напали в Москве. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на PR-менеджера артистки Андрея Карпова.

По его словам, инцидент произошел вечером в четверг, 11 ноября. Неизвестный попытался изнасиловать Мещерякову возле ее дома на Севастопольском проспекте. Отмечается, что 32-летней актрисе удалось вырваться, ударив нападавшего каблуком, и скрыться в подъезде.

Карпов также заявил, что возле дома на женщину нападают уже второй раз. Однако, как утверждает сама потерпевшая, она боится подавать заявление в правоохранительные органы и намерена переехать в другой район Москвы после случившегося.

Алина Мещерякова известна по эпизодическим ролям в таких проектах, как «Чикатило», «Закаты и рассветы», «Снег и пепел».

В августе этого года стало известно, что в центре Москвы избили российского актера Дмитрия Ломакина. Артист из сериала «Шерлок в России» сам обратился в полицию и рассказал, что на него напали в районе Арбат.

