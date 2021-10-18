Украинский актер напал на жителя Ялты с ножом

Украинский актер Алексей Комисарук, играющий в российских телесериалах, напал на жителя Ялты с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 12 октября в одном из заведений в переулке Репина. В тот момент проходил совместный обед компании, на котором были 46-летний артист и пострадавший по имени Магомед. Отмечается, что Комисарук был пьян и в определенный момент стал угрожать всем присутствующим на мероприятии.

По данным Mash, Магомед попросил Комисарука перестать шуметь. Актер ушел домой, после чего вернулся с ножом, набросился на мужчину и ударил его в грудь. Нападавшего смогли успокоить его знакомые. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Алексей Комисарук известен по таким отечественным сериалам и фильмам как «Нюхач», «Ловушка», «Чарли» и «Брат за брата-3». Отмечается, что преимущественно он исполнял эпизодические роли бандитов и криминальных авторитетов.