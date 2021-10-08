Звезда «Настоящего детектива» подрался с фотографом

Американский актер Вуди Харрельсон, известный по сериалу «Настоящий детектив», подрался с одним из фотографов на крыше знаменитого отеля «Уотергейт» в Вашингтоне. Об этом пишет NBC Washington со ссылкой на полицию.

По информации издания у артиста и неизвестного, который, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт из-за того, что тот фотографировал Харрельсона и его дочь. 60-летний актер подошел к нему, попросил прекратить это и удалить сделанные снимки.

Согласно показаниям звезды американского кино, фотограф бросился на него и попытался схватить за шею. В итоге Харрельсон ударил мужчину в целях самообороны. Один из свидетелей инцидента также подтвердил сотрудникам правоохранительных органов, что неизвестный напал на актера.

В полиции заявили, что фотографу были предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный напал на автомобиль японского кинорежиссера Такеши Китано в Токио. Отмечается, что вооруженный киркой мужчина атаковал машину кинематографиста около полуночи 4 сентября на территории телекомпании TBS, он несколько раз ударил орудием по лобовому стеклу авто.