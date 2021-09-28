Дэниел Крейг сломал нос Дэйву Батисте на съемках фильма о Джеймсе Бонде

Американский актер Дэйв Батиста рассказал, что исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крейг сломал ему нос на съемочной площадке. Об этом сообщает Screen Rant.

Инцидент произошел во время работы над фильмом «007: Спектр», вышедшим в 2015 году. Ранее сам Крейг говорил, что Батиста — профессиональный рестлер, с которым не стоит связываться. Когда он нечаянно нанес Батисте удар по лицу и сломал нос, то сразу же закричал и сбежал, так как боялся получить сдачи.

При этом Батиста утверждает, что все было иначе. «Он не убежал. Он закричал: "Черт, я сломал его нос!" И он действительно это сделал. Потом он извинился, мы посмеялись и обнялись», — вспомнил артист. Он добавил, что даже с такой травмой продолжил работу над сценой.

Ранее Дэниел Крейг заявил, что не был готов к славе и пристальному вниманию, которые ожидали его после исполнения роли Джеймса Бонда. Сами съемки дались британскому актеру с трудом, так как он добровольно участвовал в каждом трюке. По словам Крейга, это было большой ошибкой, потому что порой он получал серьезные травмы, что сказалось на его нынешнем физическом состоянии.