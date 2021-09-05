Машину известного кинорежиссера атаковали с киркой

Мужчина с киркой напал на автомобиль кинорежиссера Такеши Китано в Токио

Неизвестный напал на автомобиль японского кинорежиссера Такеши Китано в Токио, передает телеканал NHK.

Отмечается, что мужчина атаковал машину известного режиссера около полуночи 4 сентября на территории телекомпании TBS. Вооруженный киркой неизвестный несколько раз ударил орудием по лобовому стеклу авто.

Китано, находившийся в тот вечер на съемках программы, и его водитель не пострадали. Напавшего в возрасте около 40 лет задержали: его подозревают в нарушении правил обращения с оружием. На данный момент мотивация мужчины не ясна.

Японский режиссер известен по трилогии «Беспредел» и полицейской драме «Фейерверк», за которую ему вручили «Золотого льва» — главную награду Венецианского кинофестиваля.

Ранее Китано наградили французским орденом Почетного легиона. На торжественной церемонии в Париже режиссеру его вручил бывший министр культуры Франции Джек Ланг. По мнению политика, Китано преодолел границы жанров.