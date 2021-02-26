Появилось видео избиения музыканта «Машины времени»

Появилось видео с моментом избиения музыканта групп «Квартал» и «Машина времени» Александра Дитковского. Его опубликовал Telegram-канал Life Shot.

«Судя по кадрам, нападение происходило в два "захода". Предварительно, когда все случилось, Дитковский был в машине один — его друг куда-то отошел. А когда вернулся, спасать товарища было уже не от кого. Тогда он позвонил в полицию», — говорится в описании ролика.

Ранее в пятницу стало известно, что полиция Москвы начала доследственную проверку по факту случившегося. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестные напали на музыканта группы «Машина времени» на парковке в центре Москвы. Нападавшие подошли попросить у Дитковского денег, после чего избили его и скрылись с места происшествия. У пострадавшего диагностировали перелом лицевой кости со смещением, его будут готовить к операции.