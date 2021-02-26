Полиция начала проверку по факту избиения музыканта «Машины времени»

Полиция Москвы начала доследственную проверку по факту избиения музыканта групп «Квартал» и «Машина времени» Александра Дитковского. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснил источник в правоохранительных органах, по результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по Москве отметили, что на пострадавшего напали пять человек. До нападения они просили у людей милостыню на парковке. Уточняется, что они избили не только Дитковского, но и его друга, который находился с ним в одном автомобиле.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на музыканта группы «Машина времени» на парковке в центре Москвы. Нападавшие подошли попросить у Дитковского денег, после чего избили его и скрылись с места происшествия.

Позднее стало известно, что у пострадавшего диагностировали перелом лицевой кости со смещением, и его будут готовить к операции. Он проведет в больнице несколько дней.