Стало известно о состоянии избитого музыканта из «Машины времени»

Участник группы «Квартал» и сессионный музыкант группы «Машина времени» Александр Дитковский проведет несколько дней в больнице после избиения неизвестными в Москве. О состоянии избитого артиста сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, у музыканта диагностировали перелом лицевой кости со смещением, и его будут готовить к операции. Отмечается, что злоумышленники, которых, по предварительной информации, было пятеро, пытались забрать у Дитковского деньги.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на музыканта группы «Машина времени» на парковке в центре Москвы. Нападавшие подошли попросить у Дитковского денег, после чего избили его и скрылись с места происшествия.

Александр Дитковский является участником «Квартала» с 1992 года и директором группы — с 2003-го. Кроме того, с 2004 года сотрудничает с «Машиной времени» в качестве сессионного музыканта. Работал вместе с такими исполнителями, как Валерий Меладзе, Валерий Сюткин, Николай Басков, Земфира, а также группами «Сплин», «Несчастный случай», «Би-2».