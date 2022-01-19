Российская школьница обратилась в больницу с болью в животе и родила

На Кубани ученица девятого класса обратилась в больницу с жалобами на боль в животе и родила. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что российская школьница поступила в медицинское учреждение с сильными болями. После проведения обследования выяснилось, что девятиклассница беременна.

По сведениям источника, у девушки начались схватки, в связи с чем ее экстренно направили в акушерское отделение больницы.

В настоящее время угрозы здоровью матери и ребенка нет. Медики рассказали о родах несовершеннолетней правоохранителям.

Позже удалось установить, что школьницу совратил взрослый приятель. Девочка призналась, что именно он отец ребенка. Личность молодого отца уже установлена.

Родители несовершеннолетней беременность дочери не заметили. По их словам, она всегда была пухленькой.

В декабре 2021 года в Ростовской области 14-летняя школьница родила ребенка от родного отца. 46-летнего безработного россиянина признали виновным в развращении дочери с девятилетнего возраста. Это продолжалось в течение пяти лет, пока она не забеременела. Ее мать утверждает, что ничего не замечала, а девочка, судя по всему, боялась ей об этом рассказывать.