Российская школьница родила ребенка от отца

В Ростовской области 14-летняя школьница родила ребенка от своего родного отца, сообщает издание «Комсомольская правда. Ростов».

46-летнего безработного россиянина признали в развращении дочери, когда ей только исполнилось девять лет. Это продолжалось в течение пяти лет, пока та не забеременела. Ее мать утверждает, что не замечала ничего подобного, а девочка, судя по всему, боялась рассказывать ей об этом. Мужчина на суде частично признал свою вину, его приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

За это время школьница уже родила ребенка, в воспитании которого ей помогает ее мать. Они стараются не вспоминать о том, что девочка пережила.

Ранее стало известно, что в Индии 17-летняя девушка скрыла беременность от родителей и родила у себя комнате, пользуясь видеоинструкциями с YouTube. Как сообщили представители местных властей, известно о родившемся ребенке стало только через два дня, когда родители услышали крики малыша из комнаты дочери.