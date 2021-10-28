17-летняя девушка скрыла беременность и родила ребенка по инструкциям с YouTube

Девушка-подросток забеременела, скрыла это от отца и матери и родила по видео с YouTube

В Индии 17-летняя девушка скрыла беременность от родителей и родила у себя комнате, пользуясь видеоинструкциями с YouTube. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел в городе Коттаккал, штат Керала, на юге страны. Как сообщили представители местных властей, индианка родила ребенка 20 октября, однако известно об этом стало только через два дня, когда родители услышали крики новорожденного из комнаты дочери.

В полиции заявили, что подростку удавалось скрывать беременность от взрослых, потому что ее мать плохо видит, а отец работает ночным сторожем и днем чаще всего отсыпался после смен. Кроме того, будущая мать использовала свободную одежду, чтобы скрыть увеличившийся живот.

Представитель правоохранительных органов рассказал The Independent, что, как только индианка поняла, что беременна, она изучила все о родах на YouTube, подготовилась и после родов даже смогла аккуратно перерезать пуповину ножницами. Сейчас молодая мать и ребенок находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Вскоре после того, как их доставили в госпиталь, полиция задержала 21-летнего местного жителя по обвинению в совращении малолетней. «У них были отношения. Однажды он пришел в ней в гости, и они занялись сексом», — рассказал представитель правоохранительных органов.

Выяснилось, что семьи молодых людей знали о романе детей и договорились сыграть свадьбу после того, как девушка достигнет совершеннолетия. Подросток объяснила, что скрывала беременность из-за боязни разногласий между семьями.

Ранее сообщалось, что в Испании 12-летняя школьница скрывала беременность от родителей и одноклассников и родила здорового ребенка. Родители девочки заявили, что отдадут внука на усыновление.

