Скрывавшая беременность 12-летняя школьница родила здорового ребенка

В Испании 12-летняя девочка, скрывавшая беременность от семьи и одноклассников, родила здорового мальчика. Личность отца ребенка пока официально не установили, пишет Daily Star.

Сообщается, что роды прошли нормально, несмотря на риски девочки из-за возраста. Как отмечают местные СМИ, отец малыша, 17-летний подросток, в последнее время жил в доме семьи девочки и присутствовал на родах. Однако официально эта информация не подтверждена.

Имена девочки и ее семьи содержатся в тайне. В настоящее время полиция выясняет, принудили ли ее к сексу, и был ли это 17-летний подросток или другой мужчина. Отмечается, что девочка забеременела в начале мартовского локдауна. Когда карантин был снят, испанка продолжила ходить в школу, делая академические успехи, при этом никто не заметил ее беременности.

Родители школьницы сказали, что отдадут новорожденного на усыновление.

Ранее сообщалось, что считавшая себя бесплодной британка родила здоровую девочку спустя четыре часа после того, как узнала о беременности. Она пожаловалась врачу на боли в животе, и УЗИ выявило у нее девятый месяц беременности.