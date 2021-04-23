Женщина скрыла беременность и вышла замуж за любовника тайком от мужа

Жительнице английского города Гилфорд, графство Суррей, грозит до семи лет тюрьмы после того, как она вышла замуж за любовника тайком от мужа и скрыла беременность. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В мае 1999 года Бринда Кантаманен (Brinda Kantamanen) в американском штата Северная Каролина вышла замуж за мужчину по имени Рави Ин (Ravi In). В том же году пара сыграла свадьбу по индийским традициям. У супругов родились двое детей.

В октябре 2017 года в Лондоне женщина второй раз тайно вышла замуж за своего 45-летнего любовника Мэттью Холла (Matthew Hall). При этом Кантаманен подделала имя своего отца в свидетельстве о браке. Женщина и ее любовник жили всего в трех минутах ходьбы друг от друга.

Ин был в шоке, когда узнал о втором браке жены, и подал против нее иск. В суде Ин рассказал, что их брак начал разваливаться в 2017 году, когда жена стала подолгу отсутствовать дома. Мужчина заподозрил, что у нее есть связь на стороне. Когда он пытался поговорить с женой о происходящем, она становилась агрессивной или угрожала суицидом.

В декабре того же года Ин узнал о втором браке Кантаманен. Он заявил, что теперь не может доверять никому, а его родители были очень расстроены произошедшим. Ин и Кантаманен развелись в 2019 году.

Женщина признала, что на момент свадьбы с Холлом и рождения ребенка от любовника все еще состояла в браке с Ином. Судья заявил, что факт сокрытия женщиной беременности от законного мужа является отягчающим обстоятельством.

Теперь ей грозит тюремное заключение. Максимальное наказание за двоебрачие может составить семь лет тюрьмы. Приговор будет вынесен в мае.

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